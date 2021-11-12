Нападник збірної Болгарії Радослав Кірілов визнає, що його команда могла пропустити значно більше у спарингу проти України (1:1).

"Я задоволений своїм голом, але найбільше тим, що в такому непростому матчі ми втримали нічию, яка вселяє впевненість у нас. Нам вдалося показати характер.

Україна – Болгарія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Треба бути реалістами, Україна грає у феноменальний футбол. Вважаю, що суперник показав чудову гру. Нам було складно, ми багато бігали, але це наш спосіб боротися та рухатися вперед.

Вони нас затиснули, у нас не вистачало сил рухатися вперед. Якби нам вдалося забити другий гол, можливо… Але треба бути реалістами. Вони завдали 40 або більше ударів у наші ворота, тому якщо хтось і повинен бути незадоволений, то це вони", – цитує Кірілова Sportal.

Україна не дотиснула Болгарію в матчі з 3 скасованими голами і фантастичним нефартом – 36 ударів було мало