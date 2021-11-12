Нападающий сборной Болгарии Радослав Кирилов признает, что его команда могла пропустить гораздо больше в спарринге против Украины (1:1).

"Я доволен своим голом, но больше всего тем, что в таком непростом матче мы удержали ничью, внушающую уверенность в нас. Нам удалось показать характер.

Украина – Болгария – 1:1 – видео голов и обзор матча

Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что соперник показал отличную игру. Нам было сложно, мы много бегали, но это наш способ бороться и двигаться вперед.

Они нас зажали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Если бы нам удалось забить второй гол, может быть… Но надо быть реалистами. Они нанесли 40 или больше ударов в наши ворота, поэтому если кто-то и должен быть недоволен, то это они", – цитирует Кириллова Sportal.

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