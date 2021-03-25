Сборная Украины примет национальную команду Финляндии во 2-м туре отбора на чемпионат мира-2022. Какой прогноз букмекеров на матч Украина – Финляндия, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Финляндия на "Футбол 24" стартует 28 марта в 21:45 по Киеву. Команда Шевченко после сенсационной ничьей с чемпионами мира – французами – продолжает борьбу за путевку на ЧМ-2022. Легкой прогулки для "сине-желтых" ожидать не стоит, ведь финны продемонстрировали хороший потенциал в поединке с боснийцами.

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Украина ранее встречалась с Финляндией только два раза, в рамках отбора к ЧМ-2018. В обоих случаях наша сборная побеждала с минимальным преимуществом 1:0 – дома, 1:2 – в гостях.

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Специалисты William Hill считают "сине-желтых" явным фаворитом поединка на НСК Олимпийский. Коэффициент на победу Украины составляет 1.25, тогда как потенциальный триумф гостей оценивается в 5.80. На ничью ставят 3.50.

BWin оперирует похожими цифрами. Домашняя виктория команды Шевченко оценивается в 1.65, триумф "Суоми" – 5.75. Ценник ничейного результата – 3.40.

Отметим, что после первого тура в группе D нету единоличного лидера. Украина, Франция, Финляндия, Босния и Герцеговина – синхронно набрали по 1 очку. Казахстан стартует в воскресенье домашним матчем с чемпионами мира.

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