Україна – Естонія: післяматчевий коментар Андрія Шевченка

Керманич збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями після перемоги над командою Естонії (1:0) у товариському матчі.

"Враження, можна сказати, двоякі, оскільки почали дуже добре. Кілька моментів у першому таймі створили – потрібно забивати. Забивати треба. Коли створюються моменти, то їх потрібно обов'язково реалізовувати.

Україна вимучила перемогу над Естонією на останніх секундах матчу – Безусу допоміг екс-гравець Карпат

Тому в другому таймі ми вже десь пішли на ризик, багатьом хлопцям дали пограти. Було дуже багато замін. Вважаю, що загалом матч вдався. Передусім через те, що від своєї гри ми не відмовилися, структура гри була правильною, тобто було багато цікавих продовжень. У кінцівці не зовсім вдало ухвалювалися рішення і ми не змогли забити той м'яч, який чекали на початку гри. Я думаю, якщо б забили, то гра пішла б інакше.

У мене ні до кого немає претензій, тому що передусім вони грають свої перші ігри. Для того, щоб грати в цій системі гравці повинні завжди бути в грі. Чимало з них взагалі давно не грали за національну команду. Хоч ти і тренуєшся, але ти не отримуєш тієї ігрової практики й десь трохи випадаєш з гри, тому їм навмисне дали шанс. Тому я спочатку відзначив, що я задоволений збереженням тієї структури гри, тих принципів, які б ми хотіли бачити постійно в команді.

Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу – як це було

У першому таймі вони набагато краще це виконали. У другому, коли вже відбулося більше замін, особливо десь у кінці тайму хлопцям хотілося виграти, десь втратили нитки гри, структура була порушена. Загалом, повертаючись до матчу, було дуже важливо дати всім хлопцям зіграти, і хочу подякувати передусім уболівальникам, які в таку холодну погоду прийшли підтримати, був повний стадіон, а також хлопців за самовіддачу", – розповів Шевченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" мінімально здолали естонців. Єдиний м'яч на 90+2-й хвилині забив Роман Безус.