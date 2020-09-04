Украина – Швейцария: Зинченко посвятил забитый гол врачу сборной, который умер от коронавируса
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отметился голом в ворота сборной Швейцарии и трогательно его отпраздновал.
Зинченко вывел вперед сборную Украины, классно пробив под дальнюю штангу после передачи Михайличенко и оригинально отпраздновал забитый гол.
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Александр снял траурную повязку с руки и поднял над головой, указав пальцами в небо. Таким образом Зинченко посвятил забитый мяч врачу сборной Украины Антону Худаеву, который 25 июля умер от коронавируса. Команда проводит встречу с черными повязками в знак памяти Худаев.
Отметим, что этот гол в итоге стал решающим – подопечные Шевченко праздновали минимальную победу над сборной Швейцарии (2:1).
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