"Мы сегодня не сделали то, что планировали. Швейцария показала свой уровень. Не ожидали, что соперник будет играть так агрессивно. Было такое ощущение, что они играли с тремя защитниками и Бог знает со сколькими нападающими. Наша троица в середине поля должна перекрывать много пространства. Было много челночной работы.

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В первом пропущенном мяче я где-то не добежал. У нас есть проблемы, но мы не видели друг друга около года. Возможно, это сказалось. Нужно больше придерживать мяч впереди, чтобы команда могла отдохнуть. Мой гол? Могу признаться, что когда я забил похожий гол за Манчестер Сити, я навешивал, но сегодня я готов поставить все свои зубы на то, что я бил", – поделился Зинченко в эфире телеканала Футбол.

Отметим, что этот гол в итоге стал решающим – подопечные Шевченко праздновали минимальную победу над сборной Швейцарии (2:1).

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