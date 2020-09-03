Україна та Швейцарія зустрічаються у 1 турі Ліги націй. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Зустріч приймає стадіон Арена Львів. Де дивитися матч Україна – Швейцарія онлайн? Гру показує "Футбол 1", починаючи з 21:35. Також пряма трансляція на каналі "Україна". Сам матч, як і онлайн-трансляція Україна – Швейцарія на "Футбол 24", стартує о 21:45. Дві тренерські збірні. На папері найпростіший наш суперник, бо далі Іспанія та Німеччина. Але саме команда Петковіча виступила у фіналі 4 попередньої Ліги націй. "Наті", хоч і посіли там останнє місце, грали на рівних з Португалією та Англією.

Україна – Швейцарія: анонс і прогноз на матч Ліги націй

Це третя зустріч команд. Раніше всі поєдинки завершувалися внічию, але Україна під орудою Блохіна пройшла швейцарців у серії пенальті на Чемпіонаті світу 2006. Ліга націй дає можливість потрапити на ЧС-2022 двом найкращим збірним турніру, які не зможуть кваліфікуватися через відбір. Команда Шевченка дебютує в Дивізіоні 1. Цікаво, що нинішній суддя Андрес Екберг вже працював на домашньому матчі українців проти швейцарців. Динамо тоді перемогло Янг Бойз 3:1. Пам'ятають його і Маліновський, Болбат і Караваєв, які не програли на виїзді Хорватії U-21 завдяки голу Руслана.

Відзначаємо появу дуету дебютантів, які минулий сезон провели в Зорі. Динамівець Олександр Тимчик зіграє на правому фланзі оборони замість Караваєва. Новачок Андерлехта Богдан Михайліченко міняє травмованого Миколенка ліворуч.

Україна: Пятов – Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Ярмоленко, Зінченко, Маліновський, Коноплянка – Мораєс

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Марлос, Супряга, Харатін, Циганков, Коваленко, Караваєв

Швейцарія: Зоммер – Мбабу, Родрігес, Ельведі, Аканджі, Цубер – Емболо, Джака, Соу, Варгас – Сеферовіч