Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про ситуацію з травмованими у команді.

"Команду покинув Микола Шапаренко, у нього невелика мязова травма. Ми порадилися з лікарем і вирішили його сьогодні відпустити.

Україна – Швейцарія: передматчева прес-конференція Владіміра Петковіча

Він повернувся до Києва. З рештою гравців все в порядку, вони готуються до гри", – сказав Шевченко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже завтра, 3 вересня, на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 21:45.

Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй