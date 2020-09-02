Україна – Швейцарія: команда Шевченка зазнала чергової втрати перед матчем Ліги націй
18:49 - Читать на русском
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про ситуацію з травмованими у команді.
"Команду покинув Микола Шапаренко, у нього невелика мязова травма. Ми порадилися з лікарем і вирішили його сьогодні відпустити.
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Він повернувся до Києва. З рештою гравців все в порядку, вони готуються до гри", – сказав Шевченко на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже завтра, 3 вересня, на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 21:45.
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Джерело: Футбол 24
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