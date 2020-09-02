Головний тренер збірної Швейцарії Владімір Петковіч розповів про двох інфікованих футболістів у складі своєї команди.

"Двоє гравців заражені Covid-19 і зараз перебувають на карантині. Це Ерай Кюмерт та Едімілсон Фернандес.

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Це негативні, але, на жаль, нормальні речі у футболі. Але це також можливість заглянути вперед і дати шанс новим гравцям", – сказав Владімір Петковіч на передматчевій прес-конференції виданню watson.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між українцями та швейцарцями відбудеться вже завтра, 3 вересня, на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 21:45.

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