Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал о двух инфицированных футболистах в составе своей команды.

"Двое игроков заражены Covid-19 и сейчас находятся на карантине. Это Эрай Кюмерт и Едимилсон Фернандес.

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Это негативные, но, к сожалению, нормальные вещи в футболе. Но это также возможность заглянуть вперед и дать шанс новым игрокам", – сказал Владимир Петкович на предматчевой пресс-конференции изданию watson.

Напомним, поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится уже завтра, 3 сентября, на стадионе Арена Львов. Начало матча в 21:45.

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