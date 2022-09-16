Кожен охочий вже може придбати тікети на поєдинок "синьо-жовтих".

Сьогодні, 16 вересня, стартував продаж квитків на матч Ліги націй між збірними України та Шотландії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Умовно домашній поєдинок "синьо-жовтих" відбудеться на стадіоні Краковія ім. Юзефа Пілсудського у польському Кракові. Квитки можна придбати лише за посиланням на сайті Ticketsbox – в касах вони продаватися не будуть. Вартість перепусток стартує від 320 гривень.

Один уболівальник може забронювати та придбати не більше чотирьох квитків – всі вони будуть іменними. Квиток можна роздрукувати або завантажити на мобільний телефон.

Нагадаємо, поєдинок з шотландцями відбудеться 27 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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