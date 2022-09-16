Каждый желающий уже может приобрести тикеты на поединок "сине-желтых".

Сегодня, 16 сентября, стартовала продажа билетов на матч Лиги наций между сборными Украины и Шотландии, сообщает официальный сайт УАФ.

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Условно домашний поединок "сине-желтых" пройдет на стадионе Краковия им. Юзефа Пилсудского в польском Кракове. Билеты можно приобрести только по ссылке на сайте Ticketsbox – в кассах они не будут продаваться. Стоимость пропуска стартует от 320 гривен.

Один болельщик может забронировать и приобрести не более четырех билетов – все они будут именными. Билет можно распечатать или загрузить на мобильный телефон.

Напомним, поединок с шотландцами состоится 27 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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