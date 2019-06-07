toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - СЕРБІЯ КОЛУМБІЯ U-20 - УКРАЇНА U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Україна – Сербія: вболівальники "жовто-синіх" разом із хорватськими фанатами пройшли маршем у центрі Львова

19:54 239 Читать на русском
Україна – Сербія: вболівальники "жовто-синіх" разом із хорватськими фанатами пройшли маршем у центрі Львова
Марш хорватських та українських фанатів / Фото з відкритих джерел

Українські та хорватські фанати влаштували гучний перфоманс у місті Лева.

 

Напередодні матчу відбору до Євро-2020 Україна – Сербія до Львова завітали група хорватських фанатів.

Україна – Сербія: гостьові вболівальники не будуть присутні на матчі

Гості об'єднались разом із українськими вболівальниками та пройшли спільним маршем вулицями Львова. Головним гаслом ходи було "Україна, Хорватія - брати навіки!".

Також вболівальники не забули головний хіт ультрас Металіста, де згадується президент країни-агресора.

Нагадаємо, Хорватія та Сербія перебувають у складних політичних стосунках, тому фанати "картатих" вирішили підтримати українців у протистоянні із своїм принциповим суперником.

Нагадаємо, поєдинок Україна – Сербія відбудеться 7 червня, початок о 21:45.

Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

blog_ava
Україна здобула мінімальну перемогу над Колумбією та вийшла у півфінал ЧС-2019 U-20
18:25
8659
Теги
футбольні фанати Відеоновини Євро-2020 Україна - Сербія Хорватія Хорватія Україна Україна Збірна України ультрас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хавбек Динамо Булеца може продовжити кар'єру в Італії
    Італія — 10:404366 Хавбек Динамо Булеца може продовжити кар'єру в Італії
1
год
:
39
хв
Україна
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук