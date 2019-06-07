Україна – Сербія: вболівальники "жовто-синіх" разом із хорватськими фанатами пройшли маршем у центрі Львова

Українські та хорватські фанати влаштували гучний перфоманс у місті Лева.
Напередодні матчу відбору до Євро-2020 Україна – Сербія до Львова завітали група хорватських фанатів.
Україна – Сербія: гостьові вболівальники не будуть присутні на матчі
Гості об'єднались разом із українськими вболівальниками та пройшли спільним маршем вулицями Львова. Головним гаслом ходи було "Україна, Хорватія - брати навіки!".
Також вболівальники не забули головний хіт ультрас Металіста, де згадується президент країни-агресора.
Нагадаємо, Хорватія та Сербія перебувають у складних політичних стосунках, тому фанати "картатих" вирішили підтримати українців у протистоянні із своїм принциповим суперником.
Нагадаємо, поєдинок Україна – Сербія відбудеться 7 червня, початок о 21:45.
Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020