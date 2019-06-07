Украина – Сербия: болельщики "желто-синих" вместе с хорватскими фанатами прошли маршем в центре Львова

Марш хорватских и украинских фанатов / Фото из открытых источников

Украинские и хорватские фанаты устроили громкий перфоманс в городе Льва.

Накануне матча отбора к Евро-2020 Украина – Сербия во Львов приехали группа хорватских фанатов.

Україна – Сербія: гостьові вболівальники не будуть присутні на матчі

Гости объединились вместе с украинскими болельщиками и прошли общим маршем по улицам Львова. Главным лозунгом шествия было "Украина, Хорватия – братья навек!".

Также болельщики не забыли главный хит ультрас Металлиста, где упоминается президент страны-агрессора.

Напомним, Хорватия и Сербия находятся в сложных политических отношениях, поэтому фанаты "клетчатых" решили поддержать украинцев в противостоянии со своим принципиальным соперником.

Напомним, поединок Украина – Сербия состоится 7 июня, начало в 21:45.

Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020