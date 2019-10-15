Україна – Португалія: Маліновський відзначив потужний виступ Миколенка

Хавбек збірної України Руслан Маліновський прокоментував дії захисника Віталія Миколенка, який став одним з головних героїв матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.

"Миколенко – молодець. Португальці думали, що він буде назад повертати? А він прокинув по бровці на 80 метрів.

Україна – Португалія: InStat визначив найкращих гравців матчу відбору до Євро-2020

Дуже класно зіграв. І в першій грі з Португалією також. У нього божевільний потенціал. Він дуже пластичний гравець, вибуховий", – цитує Маліновського FootballHub.

Нагадаємо, у матчі проти Португалії Миколенко відзначився асистом на Ярмоленка, який своїм голом приніс перемогу збірній України.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду