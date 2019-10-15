toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Україна – Португалія: Маліновський відзначив потужний виступ Миколенка

18:58 1156 Читать на русском
Україна – Португалія: Маліновський відзначив потужний виступ Миколенка
Миколенко проти Бернарду Сілви / Футбол 24

Хавбек збірної України Руслан Маліновський прокоментував дії захисника Віталія Миколенка, який став одним з головних героїв матчу відбору Євро-2020 проти Португалії.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Миколенко – молодець. Португальці думали, що він буде назад повертати? А він прокинув по бровці на 80 метрів.

Україна – Португалія: InStat визначив найкращих гравців матчу відбору до Євро-2020

Дуже класно зіграв. І в першій грі з Португалією також. У нього божевільний потенціал. Він дуже пластичний гравець, вибуховий", – цитує Маліновського FootballHub.

Нагадаємо, у матчі проти Португалії Миколенко відзначився асистом на Ярмоленка, який своїм голом приніс перемогу збірній України.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

blog_ava
Україна – Португалія: екс-арбітр ФІФА оцінив суперечливий епізод з пенальті та вилученням Степаненка
10:57
21530
Теги
Євро-2020 Руслан Маліновський Руслан Маліновський Збірна України Віталій Миколенко Віталій Миколенко Україна - Португалія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
52
хв
Швейцарія
21:45
Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук