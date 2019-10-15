Украина – Португалия: Малиновский отметил мощное выступление Миколенко

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал действия защитника Виталия Миколенко, который стал одним из главных героев матча отбора Евро-2020 против Португалии.

"Миколенко – молодец. Португальцы думали, что он будет возвращать назад? А он прокинул по бровке на 80 метров.

Украина – Португалия: InStat определил лучших игроков матча отбора к Евро-2020

Очень классно сыграл. И в первой игре с Португалией тоже. У него сумасшедший потенциал. Он очень пластичен игрок, взрывной", – цитирует Малиновского FootballHub.

Напомним, в матче против Португалии Миколенко отличился ассистом на Ярмоленко, который своим голом принес победу сборной Украины.

Украина – Португалия: выходим на Евро-2020 с 1-го места – футбольные киборги, кайф, гордость и нефартовый Роналду