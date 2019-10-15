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Украина – Португалия: Малиновский отметил мощное выступление Миколенко

19:05 156 Читати українською
Украина – Португалия: Малиновский отметил мощное выступление Миколенко
Миколенко против Бернарду Силвы / Футбол 24

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал действия защитника Виталия Миколенко, который стал одним из главных героев матча отбора Евро-2020 против Португалии.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Миколенко – молодец. Португальцы думали, что он будет возвращать назад? А он прокинул по бровке на 80 метров.

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Очень классно сыграл. И в первой игре с Португалией тоже. У него сумасшедший потенциал. Он очень пластичен игрок, взрывной", – цитирует Малиновского FootballHub.

Напомним, в матче против Португалии Миколенко отличился ассистом на Ярмоленко, который своим голом принес победу сборной Украины.

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Теги
Евро-2020 Руслан Малиновский Руслан Малиновский Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко Украина - Португалия
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