Україна – Португалія: InStat визначив найкращих гравців матчу відбору до Євро-2020

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки виступів футболістів у матчі групового раунду кваліфікації на Євро-2020 між збірними України та Португалії.

Найкориснішим гравцем поєдинку у складі обох команд за оцінками компанії InStat став голкіпер збірної України Андрій Пятов, його показник становить 380 балів. До трійки найкращих футболістів у команді Андрія Шевченка також увійшли Андрій Ярмоленко (310) і Руслан Маліновський (307).

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Кращий у складі збірної Португалії – Кріштіану Роналду (337). В активі нападника "селесау" чотири вдалі спроби дриблінгу, дві гострі передачі, дев'ять ударів по воротах (шість у площину).

Нагадаємо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

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