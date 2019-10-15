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Україна – Португалія: InStat визначив найкращих гравців матчу відбору до Євро-2020

09:39 6754 Читать на русском
Україна – Португалія: InStat визначив найкращих гравців матчу відбору до Євро-2020
Андрій Пятов / УАФ

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки виступів футболістів у матчі групового раунду кваліфікації на Євро-2020 між збірними України та Португалії.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Найкориснішим гравцем поєдинку у складі обох команд за оцінками компанії InStat став голкіпер збірної України Андрій Пятов, його показник становить 380 балів. До трійки найкращих футболістів у команді Андрія Шевченка також увійшли Андрій Ярмоленко (310) і Руслан Маліновський (307).

Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Кращий у складі збірної Португалії – Кріштіану Роналду (337). В активі нападника "селесау" чотири вдалі спроби дриблінгу, дві гострі передачі, дев'ять ударів по воротах (шість у площину).

Нагадаємо, що збірна України здолала португальців (2:1) у матчі відбору до Євро-2020 та оформила достроковий вихід на континентальну першість.

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Євро-2020 Україна - Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Збірна України Андрій Пятов Андрій Пятов Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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