Стало известно, кого из игроков сборной Украины признали лучшим в матче отбора на Евро-2024 против Северной Македонии, который состоялся 14 октября в Праге.

Награду "Лев матча" получил голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин, сообщает пресс-служба УАФ.

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Легионер Бенфики отстоял на ноль, неоднократно спасая свою команду от верного гола.

В голосовании за "Льва матча" Трубин набрал 36% голосов, обойдя сразу девять своих партнеров. Ближайшими преследователями Анатолия стали автор первого гола Георгий Судаков (28%) и Михаил Мудрик (21%). Также болельщики отдали свои голоса за: Александра Зинченко (4%), Виталия Миколенко и Артема Довбика (оба 3%), Илью Забарного, Николая Матвиенко, Ефима Коноплю и Тараса Степаненко (все по 1%).

Напомним, сборная Украины одолела Северную Македонию со счетом 2:0, и с 10-ю очками занимает в турнирной таблице группы С второе место.

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