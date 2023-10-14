Збірна України зустрічається з Північною Македонією в рамках кваліфікації на Євро-2024. Стартові склади команд та лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Україна – Північна Македонія розпочинається о 16:00 за київським часом. Національна збірна змушена приймати суперників за кордоном – гра відбувається у Празі. Дивитися поєдинок можна на платформі MEGOGO, а також на місцевих телеканалах "Суспільного". "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

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Стартові склади команд

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко – Зубков, Судаков, Мудрик – Довбик.

Запасні: Бущан, Різник, Михайліченко, Сваток, Сидорчук, Маліновський, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат, Караваєв.

Північна Македонія: Дімітрієвскі – Манев, Серафімов, Мусліу – Ашковскі, Елезі, Атанасов, Аліоскі – Барді – Міовскі, Ельмас.

Запасні: Алексовскі, Шішковскі, Ільязовскі, Адемі, Трайковскі, Чурлінов, Дор'єв, Дімоскі, Мітровскі, Алімі, Рістовскі, Тодоровскі.

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