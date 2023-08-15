"Синьо-жовті" дізнались, де зіграють дебютний поєдинок у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

Молодіжна збірна України у стартовому матчі відбору на Євро-2025 зіграє проти Північної Ірландії. За повідомленням офіційного сайту УАФ, дуель відбудеться 12 вересня у словацькому місті Попрад і розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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Гру прийматиме Національний спортивний комплекс Попрад – домашній стадіон місцевого футбольного клубу і молодіжних збірних Словаччини. Місткість арени – 5700 місць.

Нагадаємо, "синьо-жовті" виступатимуть у групі F, де їхніми суперниками, окрім ірландців, будуть Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.

Додамо, що в рамках підготовки до старту у кваліфікації Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси (який замінив на тренерському містку Руслана Ротаня) проведуть спаринг із молодіжною збірною Німеччини. Поєдинок відбудеться 8 вересня в Саарбрюкені (початок зістрічі о 19:15 за Києвом).

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