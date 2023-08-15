"Сине-желтые" узнали, где сыграют дебютный поединок в борьбе за выход на чемпионат Европы.

Молодежная сборная Украины в стартовом матче отбора на Евро-2025 сыграет против Северной Ирландии. По сообщению официального сайта УАФ, дуэль состоится 12 сентября в словацком городе Попрад и начнется в 19:30 по киевскому времени.

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Игру будет принимать Национальный спортивный комплекс Попрад – домашний стадион местного футбольного клуба и молодежных сборных Словакии. Вместимость арены – 5700 мест.

Напомним, "сине-желтые" будут выступать в группе F, где их соперниками, кроме ирландцев, будут Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

Добавим, что в рамках подготовки к старту в квалификации Евро-2025 подопечные Унаи Мельгосы (который заменил на тренерском мостике Руслана Ротаня) проведут спарринг с молодежной сборной Германии. Поединок состоится 8 сентября в Саарбрюкене (начало встречи в 19:15 по Киеву).

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