Молодіжна збірна України зіграє проти одноліток з Німеччини в рамках підготовки до відбору на Євро-2025.

Молодіжна збірна України, яку днями очолив іспанський фахівець Унаї Мельгоса, проведе товариський матч з командою Німеччини U-21 в рамках підготовки до відбірного циклу Євро-2025. Про це пише УАФ.

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Матч відбудеться 8 вересня на Людвігспаркштадіоні в Саарбрюкені. Початок – о 19:15 за Києвом.

12 вересня Україна стартує у відборі на Євро-2025 матчем проти Північної Ірландії. Також у відбірковій групі українців – Англія, Сербія, Азербайджан і Люксембург.

Нагадаємо, Руслан Ротань продовжить співпрацю з УАФ як головний тренер олімпійської збірної і наступного року паралельно з роботою в Олександрії готуватиме збірну до Олімпіади в Парижі.

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