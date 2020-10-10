Стало відомо, в яких комплектах екіпірування українська та німецька команди вийдуть на поєдинок 3-го туру Ліги націй.

На традиційній нараді за участі представників України і Німеччини, а також офіційних осіб поєдинку було вирішено, в яких комплектах форми зіграють команди.

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Як інформує офіційний сайт УАФ, підопічні Андрія Шевченка проведуть зустріч у жовтому комплекті форми (воротар у зеленому). Наші суперники вийдуть на поле в білому (голкіпер у червоному).

Нагадаємо, поєдинок збірної України проти Німеччини відбудеться у Києві вже сьогодні, 10 жовтня. Початок зустрічі о 21:45.

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