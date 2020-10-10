Украина – Германия: сборные определились с формой на матч Лиги наций
13:34 - Читати українською
Стало известно, в каких комплектах экипировки украинская и немецкая команды выйдут на поединок 3-го тура Лиги наций.
На традиционном совещании с участием представителей Украины и Германии, а также официальных лиц поединка было решено, в каких комплектах формы сыграют команды.
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Как информирует официальный сайт УАФ, подопечные Андрея Шевченко проведут встречу в желтом комплекте формы (вратарь в зеленом). Наши соперники выйдут на поле в белом (голкипер в красном).
Напомним, поединок сборной Украины против Германии состоится в Киеве уже сегодня, 10 октября. Начало встречи в 21:45.
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