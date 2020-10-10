"Рівень відчутно відрізняється від того, на якому ми були в попередньому розіграші Ліги націй. Тут суперники значно вищого ґатунку, гравці з високим рівнем індивідуальної майстерності. Усе геть інше, і тим цікавіше грати! У протистояннях із такими опонентами швидше прогресуєш.

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Обидва наші майбутні опоненти, Німеччина та Іспанія, – команди дуже сильні з огляду на те, які футболісти з яких чемпіонатів виступають у їхніх складах. Водночас грати проти таких суперників завжди цікаво. Очікуємо від них агресивного, атакувального футболу.

У німців зараз, як і в нас, іде омолодження команди. У них багато кваліфікованих гравців, наприклад, Лерой Сане, який перейшов до Баварії, Тімо Вернер – нападник Челсі, багато молодих талановитих футболістів.

Вболівальники на трибунах? Це фантастична новина, адже грати без глядачів сумно й неприємно. Зараз у Бельгії, де я виступаю, уболівальники також повернулися на трибуни, й атмосфера відразу стала зовсім іншою – з’явилися емоції. Тому те, що ми будемо грати з фанами, – чудова звістка! Упевнений, наші вболівальники надихнуть нас на гарну гру", – цитує Едуарда Соболя офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, вже сьогодні, 10-го жовтня, збірна України зустрінеться з командою Німеччини. Початок матчу о 21:45.

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