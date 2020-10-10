"Синьо-жовті" завершують підготовку до матчу проти німців.

Збірна України вже сьогодні, 10 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45 в рамках 3-го туру Ліги націй прийматиме Німеччину.

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Підопічні Андрія Шевченка вранці провели годинне тренування на полі НТК ім. В. Баннікова. Усі 23 заявлені на гру футболісти працювали разом над тактичними завданнями, повідомляє офіційний сайт УАФ. Роман Безус та Валерій Бондар, які не потрапили до заявки, працювали окремо з тренером із фізпідготовки Андреа Адзаліном.

Нагадаємо, після двох турів "синьо-жовті" посідають у турнірній таблиці групи А4 другу сходинку, маючи у своєму активі 3 очки. Підопічні Йоахіма Льова з двома пунктами йдуть третіми.

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