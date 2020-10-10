"Уровень ощутимо отличается от того, на котором мы были в предыдущем розыгрыше Лиги наций. Здесь соперники значительно более высокого качества, игроки с высоким уровнем индивидуального мастерства. Все совсем другое, и тем интереснее играть! В противостояниях с такими оппонентами ми быстрее прогрессируем.

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Оба наших будущих оппонента, Германия и Испания, – команды очень сильные, учитывая, какие футболисты из каких чемпионатов выступают в их составах. В то же время играть против таких соперников всегда интересно. Ожидаем от них агрессивного, атакующего футбола.

У немцев сейчас, как и у нас, идет омоложение команды. У них много квалифицированных игроков, например, Лерой Сане, который перешел в Баварию, Тимо Вернер – нападающий Челси, много молодых талантливых футболистов.

Болельщики на трибунах? Это фантастическая новость, ведь играть без зрителей грустно и неприятно. Сейчас в Бельгии, где я выступаю, болельщики также вернулись на трибуны, и атмосфера сразу стала совсем другой – появились эмоции. Поэтому то, что мы будем играть с фанами, – отличная новость! Уверен, наши болельщики вдохновят нас на хорошую игру", – цитирует Эдуарда Соболя официальный сайт УАФ.

Напомним, уже сегодня, 10-го октября, сборная Украины встретится с командой Германии. Начало матча в 21:45.

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