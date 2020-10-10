"Кадрова ситуація для збірної України складна. Думаю, після важкої поразки в Парижі від Франції, українцям буде важко і з Німеччиною. Щоб домогтися в Києві з німцями позитивного результату, потрібно буде максимум концентрації, зібраності.

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Матч на Олімпійському частково буде з уболівальниками, тому, будемо сподіватися, цей факт теж додасть нашій команді в грі з Німеччиною додаткової мотивації", – сказав Санжар для Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, вже сьогодні, 10-го жовтня, збірна України зустрінеться з командою Німеччини. Початок матчу о 21:45.

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