"Думаю, не дивлячись на рахунок 1:7 від Франції, трагедії з цієї поразки ні уболівальникам, ні футболістам робити не варто. Упевнений, хлопці і тренерський штаб зроблять належні висновки. Не варто забувати, що збірна недорахувалася 14 футболістів, частина з них захворіли.

Україна – Німеччина: де дивитись матч Ліги націй

Передбачити, яким буде склад на Німеччину, складно. Але я думаю, що українці зберуться і не програють все ж німцям. Хочеться в це вірити", – цитує Коновалова Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, вже сьогодні, 10-го жовтня, збірна України зустрінеться з командою Німеччини. Початок матчу о 21:45.

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