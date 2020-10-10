"Кадровая ситуация для сборной Украины сложная. Думаю, после тяжелого поражения в Париже от Франции, украинцам будет тяжело и с Германией. Чтобы добиться в Киеве с немцами положительного результата, нужно будет максимум концентрации, собранности.

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Матч на Олимпийском частично будет с болельщиками, поэтому, будем надеяться, этот факт тоже придаст нашей команде в игре с Германией дополнительной мотивации", – сказал Санжар для Meta-ratings.com.ua.

Напомним, уже сегодня, 10-го октября, сборная Украины встретится с командой Германии. Начало матча в 21:45.

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