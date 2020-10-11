"Вийшла важка гра проти хорошого суперника. У них багато хлопців вигравали Лігу чемпіонів недавно. Поставилися до них з усією повагою.

Маліновський через перебір жовтих карток пропустить матч з Іспанією – хавбек не знав про дію цього правила у Лізі націй

У цьому матчі ми нав'язали ту боротьбу, якої не вистачило із Францією. В цьому плані зіграли дуже добре, агресивно.

Шкода, що пропущу наступну гру. Якщо чесно, я до матчу не знав про це. Безглузда жовта. Прикро, звичайно, але що робити", – сказав Руслан Маліновський в коментарі Футбол News.

Зауважимо, Руслан Маліновський через перебір "гірчичників" не зможе зіграти у зустрічі з іспанцями, яка запланована на 13 жовтня, початок о 21:45. До слова, Україна мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.

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