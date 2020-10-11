"Получилась тяжелая игра против хорошего соперника. У них многие ребята выиграли Лигу чемпионов недавно. Отнеслись к ним со всем уважением.

Малиновский из-за перебора желтых карточек пропустит матч с Испанией – хавбек не знал об этом правиле в Лиге наций

В этом матче мы навязали ту борьбу, которой не хватило с Францией. В этом плане сыграли очень хорошо, агрессивно.

Жаль, что пропущу следующую игру. Если честно, я до матча не знал об этом. Нелепая желтая. Обидно, конечно, но что делать", – сказал Руслан Малиновський в коментарии Футбол News.

Заметим, Руслан Малиновский из-за перебора "горчичников" не сможет сыграть во встрече с испанцами, которая запланирована на 13 октября, начало в 21:45. К слову, Украина минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.

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