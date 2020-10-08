Наставник сборной Германии Йоахим Лёв определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к поединку Лиги наций против команды Украины.

В список Бундестим попали 23 игрока, сообщает официальный твиттер сборной.

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В частности, к сборной присоединились представители мюнхенской Баварии (Нойер, Горетцка, Киммих, Гнабри) и РБ Лейпциг (Хальстенберг и Клостерманн). Также национальной команде должен помочь хавбек мадридского Реала Тони Кроос. Зато Хенрикс, Шульц, Штарк, Амири и Дауд уже покинули лагерь немецкой сборной.

Не полетят с Бундестим только травмированные Лерой Сане и Суат Сердар, на которых ранее рассчитывал Йоахим Лев.

К слову, матч Украина – Германия состоится 10 октября в Киеве на НСК Олимпийский.

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