Німеччина розписала яскраву нічию з Туреччиною (3:3) у товариському поєдинку. Дивіться відео голів та огляд матчу Німеччина – Туреччина.

Перший тайм склався дуже скромно, і лише в компенсований час Дракслер відкрив рахунок. Натомість друга половина перетворилася на справжнє божевілля.

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Туфан розкішним ударом в дев'ятку відновив рівновагу, проте Нойхаус відповів вже через 8 хвилин. Редути обох команд продовжували провалюватися – Караджа вдало запресингував того-таки Нойхауса, а Вальдшмідту скинули м'яч під зручний удар з меж карного майданчика. Масну крапку поставив Караман, якого забули поблизу зони пенальті. 3:3 – Німеччина розписала ефектну нічию за три дні до поєдинку з Україною в Лізі націй.