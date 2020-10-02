"Ми абсолютно усвідомлюємо ситуацію та свою відповідальність. Протягом цього напруженого періоду в національній команді буде тиск на кожному етапі, але також буде нагода перепочити. Ось чому ми обрали розширений склад, який дає нам достатньо можливостей для трьох ігор.

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Ми повинні зіграти таким чином, щоб глядачі хотіли побачити національну збірну знову. Це особливо стосується двох ігор Ліги націй в Україні та проти Швейцарії. Ми концентруємося на цих двох іграх. Гра проти Туреччини є приємною можливістю для нашої команди перевірити деякі речі та дещо випробувати", – наводить слова Льова Kicker.

Нагадаємо, матч Україна – Німеччина відбудеться 10 жовтня, початок гри о 21:45. До цього Бундестім зустрінеться з турками 7 жовтня, тоді як підопічні Шевченка зіграють проти збірної Франції.

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