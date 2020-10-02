"Мы абсолютно осознаем ситуацию и свою ответственность. В течение этого напряженного периода в национальной команде будет давление на каждом этапе, но также будет возможность отдохнуть. Вот почему мы выбрали расширенный состав, который дает нам достаточно возможностей для трех игр.

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Мы должны сыграть так, чтобы зрители хотели увидеть национальную сборную снова. Это особенно касается двух игр Лиги наций в Украине и против Швейцарии. Мы концентрируемся на этих двух играх. Игра против Турции является приятной возможностью для нашей команды проверить некоторые вещи и несколько испытать", – приводит слова Лёва Kicker.

Напомним, матч Украина – Германия состоится 10 октября, начало игры в 21:45. До этого Бундестим встретится с турками 7 октября, тогда как подопечные Шевченко сыграют против сборной Франции.

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