Льов визначив склад збірної Німеччини на найближчі матчі – лідери Бундестім отримають відпочинок перед Україною
13:51 - Читать на русском
Керманич німецької збірної Йоахім Льов оприлюднив заявку на жовтневі матчі національної команди, зокрема, й проти збірної України.
До заявки потрапили 30 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної.
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Більшість із них готуватимуться до товариського поєдинку проти Туреччини 7 жовтня. Пізніше до команди приєднаються Нойєр, Зюле, Кімміх, Горецка, Гнабрі, Клостерманн, Хальстенберг і Кроос. Вони матимуть шанс зіграти в Лізі націй проти збірної України (10 жовтня) та команди Швейцарії (13 жовтня).
До слова, дебютувати за Бундестім можуть хавбек Борусії Д Махмуд Дауд і півзахисник Борусії М Йонас Хофман.
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