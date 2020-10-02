До заявки потрапили 30 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної.

Луїс Енріке оголосив заявку збірної Іспанії на матчі проти Швейцарії та України – є нові обличчя

Більшість із них готуватимуться до товариського поєдинку проти Туреччини 7 жовтня. Пізніше до команди приєднаються Нойєр, Зюле, Кімміх, Горецка, Гнабрі, Клостерманн, Хальстенберг і Кроос. Вони матимуть шанс зіграти в Лізі націй проти збірної України (10 жовтня) та команди Швейцарії (13 жовтня).

До слова, дебютувати за Бундестім можуть хавбек Борусії Д Махмуд Дауд і півзахисник Борусії М Йонас Хофман.