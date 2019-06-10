toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Україна – Люксембург: Швед оцінив свої шанси вийти у стартовому складі "жовто-синіх"

06:30 16 Читать на русском
Україна – Люксембург: Швед оцінив свої шанси вийти у стартовому складі "жовто-синіх"
Мар'ян Швед / Соцмережі

Вінгер збірної України Мар'ян Швед поділився очікуваннями від матчу кваліфікації на Чемпіонат Європи-2020 проти Люксембургу.

 

"Я б не сказав, що Люксембург – слабка команда. Ми пам'ятаємо гру, яка відбувалась на виїзді, там було дуже важко. Тому, думаю, у цьому поєдинку нам також не буде легко.

Україна – Люксембург: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Проте, всі налаштовуються на цей матч, включно зі мною. Готуються всі однаково, а ось хто вийде в стартовому складі, хто залишиться на заміні, це буде вирішувати тренерський штаб", – сказав Швед у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Зінченко: Поєдинок з Люксембургом буде складатись зовсім інакше, ніж з Сербією

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Люксембургом у 4-му турі кваліфікації до Євро-2020. Поєдинок відбудеться завтра, 10-го червня, початок матчу – о 21:45

blog_ava
Україна – Люксембург: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
9 червня
5907
Теги
Євро-2020 Україна - Люксембург Мар'ян Швед Мар'ян Швед Україна Україна Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
5
хв
Україна
21:45
Люксембург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук