Україна – Люксембург: Швед оцінив свої шанси вийти у стартовому складі "жовто-синіх"

Вінгер збірної України Мар'ян Швед поділився очікуваннями від матчу кваліфікації на Чемпіонат Європи-2020 проти Люксембургу.

"Я б не сказав, що Люксембург – слабка команда. Ми пам'ятаємо гру, яка відбувалась на виїзді, там було дуже важко. Тому, думаю, у цьому поєдинку нам також не буде легко.

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Проте, всі налаштовуються на цей матч, включно зі мною. Готуються всі однаково, а ось хто вийде в стартовому складі, хто залишиться на заміні, це буде вирішувати тренерський штаб", – сказав Швед у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Люксембургом у 4-му турі кваліфікації до Євро-2020. Поєдинок відбудеться завтра, 10-го червня, початок матчу – о 21:45