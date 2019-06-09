toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВРО-2020 УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Зінченко: Поєдинок з Люксембургом буде складатись зовсім інакше, ніж з Сербією

23:24 243 Читать на русском
Зінченко: Поєдинок з Люксембургом буде складатись зовсім інакше, ніж з Сербією
Олександр Зінченко / УАФ

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від поєдинку проти Люксембургу у відборі до Євро-2020.

 

"Якщо говорити про себе, то фізично добре підготовлений та встиг відновитись після гри проти Сербії. Завтра подивимось, як команда буде виглядати. Але я вважаю, що проблем не має бути, адже всі гравці перебувають у тонусі.

Україна – Люксембург: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

На наступний день після гри проти Сербії ми розібрали поєдинок, а від сьогодні ми були повністю сконцентровані на грі проти Люксембургу.

Україна – Люксембург: підопічні Шевченка провели передматчеве тренування на Арені Львів

Ми проаналізували нашу гру на виїзді проти цієї команди, я скажу, що поєдинок буде складатись зовсім інакше, ніж з Сербією", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

blog_ava
Португалія – Нідерланди: анонс фіналу Ліги націй
08:00
11488
Теги
Євро-2020 Україна - Люксембург Україна Україна Збірна України Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
6
хв
Україна
21:45
Люксембург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук