Зінченко: Поєдинок з Люксембургом буде складатись зовсім інакше, ніж з Сербією

Хавбек збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від поєдинку проти Люксембургу у відборі до Євро-2020.

"Якщо говорити про себе, то фізично добре підготовлений та встиг відновитись після гри проти Сербії. Завтра подивимось, як команда буде виглядати. Але я вважаю, що проблем не має бути, адже всі гравці перебувають у тонусі.

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На наступний день після гри проти Сербії ми розібрали поєдинок, а від сьогодні ми були повністю сконцентровані на грі проти Люксембургу.

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Ми проаналізували нашу гру на виїзді проти цієї команди, я скажу, що поєдинок буде складатись зовсім інакше, ніж з Сербією", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".