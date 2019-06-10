Украина – Люксембург: Швед оценил свои шансы выйти в стартовом составе "желто-синих"

Вингер сборной Украины Марьян Швед поделился ожиданиями от матча квалификации на Чемпионат Европы-2020 против Люксембурга.

"Я бы не сказал, что Люксембург – слабая команда. Мы помним игру, которая проходила на выезде, там было очень трудно. Поэтому, думаю, в этом поединке нам также не будет легко.

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Однако, все настраиваются на этот матч, включая меня. Готовятся все одинаково, а вот кто выйдет в стартовом составе, кто останется на замене, это будет решать тренерский штаб", – сказал Швед в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, сборная Украины встретится с Люксембургом в 4-м туре квалификации к Евро-2020. Поединок состоится завтра, 10-го июня, начало матча – в 21:45