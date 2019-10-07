Україна – Литва: розклад передматчевих заходів "синьо-жовтих" у Харкові

Збірна України проведе зустріч з уболівальниками та представниками ЗМІ перед матчем відбору на Євро-2020 проти Литви.

У вівторок, 8 жовтня, збірна України о 19:00 проведе відкрите тренування на ОСК Металіст. Всі охочі зможуть поспостерігати за футболістами і стати свідками їхньої підготовки до відповідальних матчів.

Шевченко довикликав у збірну України ще одного голкіпера

За півгодини до початку тренування головний тренер національної команди Андрій Шевченко зустрінеться з журналістами у конференц-залі стадіону.

10 жовтня, напередодні матчу Україна – Литва, Андрій Шевченко та один із гравців збірної візьмуть участь у передматчевій прес-конференції, яка розпочнеться о 18:00 у тій же локації. Через півгодини після цього "синьо-жовті" розпочнуть офіційне тренування, перші 15 хвилин якого будуть відкритими для ЗМІ.

Євро-2020: Литва оголосила склад на матчі проти України та Сербії

Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.