Украина – Литва: расписание предматчевых мероприятий "сине-желтых" в Харькове

Сборная Украины проведет встречу с болельщиками и представителями СМИ перед матчем отбора на Евро-2020 против Литвы.

Во вторник, 8 октября, сборная Украины в 19:00 проведет открытую тренировку на ОСК Металлист. Все желающие смогут понаблюдать за футболистами и стать свидетелями их подготовки к ответственным матчам.

Шевченко вызвал в сборную Украины еще одного голкипера

За полчаса до начала тренировки главный тренер национальной команды Андрей Шевченко встретится с журналистами в конференц-зале стадиона.

10 октября, накануне матча Украина – Литва, Андрей Шевченко и один из игроков сборной примут участие в предматчевой пресс-конференции, которая начнется в 18:00 в той же локации. Через полчаса после этого "сине-желтые" начнут официальную тренировку, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Евро-2020: Литва объявила состав на матчи против Украины и Сербии

Напомним, 11 октября в Харькове украинцы будут принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.