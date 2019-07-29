toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Україна – Литва: стартував продаж квитків на матч кваліфікації Євро-2020

13:03 163 Читать на русском
Україна – Литва: стартував продаж квитків на матч кваліфікації Євро-2020
Україна – Литва : стартував продаж квитків на матч кваліфікації Євро-2020

Розпочався продаж квитків на поєдинок групового етапу відбору на Євро-2020 між збірними України та Литви.

 

Наша національна команда продовжує боротьбу за вихід до фінальної частини Євро-2020. Наступний домашній матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 жовтня о 21:45 в Харкові та стадіоні ОСК Металіст проти команди Литви.

Україна втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Придбати квитки на цей поєдинок можна на сайті ticketsbox.com. Зауважимо, що квитки на домашні матчі збірної України іменні. Для придбання перепустки необхідно буде ввести особисті дані, а для входу на стадіон, разом з квитком потрібно мати документ, який підтверджує особу.

Нагадаємо, що збірна України після 4 турів набрала 10 очок та впевнено очолює турнірну таблицю групи В. Команда Андрія Шевченка двічі перемогла Люксембург, одного разу – Сербію та зіграла внічию з Португалією.

Збірна України потрапила до трійки найкращих у відборі на Євро-2020 за цікавим статистичним показником

blog_ava
"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019
11:00
5316
Теги
Україна Україна Литва Литва Збірна України Євро-2020 Україна - Литва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
5
год
:
10
хв
Судува
18:45
Тре Пенне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук