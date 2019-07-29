Україна – Литва : стартував продаж квитків на матч кваліфікації Євро-2020

Розпочався продаж квитків на поєдинок групового етапу відбору на Євро-2020 між збірними України та Литви.

Наша національна команда продовжує боротьбу за вихід до фінальної частини Євро-2020. Наступний домашній матч відбору підопічні Андрія Шевченка проведуть 11 жовтня о 21:45 в Харкові та стадіоні ОСК Металіст проти команди Литви.

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Придбати квитки на цей поєдинок можна на сайті ticketsbox.com. Зауважимо, що квитки на домашні матчі збірної України іменні. Для придбання перепустки необхідно буде ввести особисті дані, а для входу на стадіон, разом з квитком потрібно мати документ, який підтверджує особу.

Нагадаємо, що збірна України після 4 турів набрала 10 очок та впевнено очолює турнірну таблицю групи В. Команда Андрія Шевченка двічі перемогла Люксембург, одного разу – Сербію та зіграла внічию з Португалією.

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