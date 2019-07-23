Збірна України потрапила до трійки найкращих у відборі на Євро-2020 за цікавим статистичним показником

Команда Андрія Шевченка демонструє вражаючу ефективність у матчах відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

Збірна України потрапила до трійки найкращих команд відбору на Євро-2020 у реалізації гольових моментів, повідомляє zbirna.com, посилаючись на дані компанії InStat.

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У чотирьох матчах кваліфікації "синьо-жовті" створили біля воріт суперників 21 гольову ситуацію і забили 8 м'ячів – реалізація склала 38%. Це третій результат серед усіх учасників відбору.

Кращу ефективність показали тільки збірні Англії (56) та Нідерландів (55), створивши 18 та 11 моментів відповідно. Однак обидві команди провели у відборі на Євро-2020 лише по 2 матчі через участь у фінальному турнірі Ліги націй.

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Нагадаємо, що збірна України після 4 турів набрала 10 очок та впевнено очолює турнірну таблицю групи В. Команда Андрія Шевченка двічі перемогла Люксембург, одного разу – Сербію та зіграла внічию з Португалією.

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