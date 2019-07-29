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Украина – Литва: стартовала продажа билетов на матч квалификации Евро-2020

13:05 98 Читати українською
Украина – Литва: стартовала продажа билетов на матч квалификации Евро-2020
Украина – Литва: стартовала продажа билетов на матч квалификации Евро-2020

Началась продажа билетов на поединок группового этапа отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы.

 

Наша национальная команда продолжает борьбу за выход в финальную часть Евро-2020. Следующий домашний матч отбора подопечные Андрея Шевченко проведут 11 октября в 21:45 в Харькове и стадионе ОСК Металлист против команды Литвы.

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Купить билеты на этот поединок можно на сайте ticketsbox.com. Заметим, что билеты на домашние матчи сборной Украины именные. Для приобретения пропуска необходимо ввести личные данные, а для входа на стадион, вместе с билетом нужно иметь документ, подтверждающий личность.

Напомним, что сборная Украины после 4 туров набрала 10 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу группы В. Команда Андрея Шевченко дважды победила Люксембург, один раз - Сербию и сыграла вничью с Португалией.

Сборная Украины попала в тройку лучших в отборе на Евро-2020 за интересным статистическим показателем

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