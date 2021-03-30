Україна – Казахстан: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка – як це було
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкується із пресою напередодні матчу 3-го туру кваліфікації до ЧС-2022 проти казахів. Посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Передматчева прес-конференція керманича "синьо-жовтих" розпочнеться о 17:30 за київським часом. Переглянути зустріч Шевченка з журналістами наживо можна безпосередньо в цій новині.
Україна – Казахстан: де дивитися матч відбору на ЧС-2022
Нагадаємо, поєдинок Україна – Казахстан відбудеться у середу, 31 березня. Початок матчу о 21:45. Перед очним двобоєм обидві збірні без перемог: українці двічі зіграли внічию, а казахи програли прем'єрний матч збірній Франції (0:2).
Бив Росію, у фіналі обіграв Ромаріо, образив Лобановського і працював сантехніком: топ-5 казахів українського футболу