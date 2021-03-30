Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщаелся с прессой накануне матча 3-го тура квалификации к ЧМ-2022 против казахов. Ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Предматчевая пресс-конференция тренера "сине-желтых" началась в 17:30 по киевскому времени. Посмотреть встречу Шевченко с журналистами вживую в прямом эфире можно было непосредственно в этой новости.

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Напомним, поединок Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта. Начало матча в 21:45. Перед очным поединком обе сборные без побед: украинцы дважды сыграли вничью, а казахи проиграли премьерный матч сборной Франции (0:2).

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