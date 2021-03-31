Головний тренер збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть вийти на поле НСК Олімпійський в поєдинку третього туру відбору на Мундіаль-2022 проти команди Казахстану.

Наставник "синьо-жовтих" у поєдинку Україна – Казахстан розраховує на 23-х футболістів. Серед гравців, які напередодні готувалися до гри, у заявку не потрапили Андрій Лунін, Дмитро Різник та Юхим Конопля. Таким чином, Лунін із Різником не увійшли до списку 23-х на жоден березневий матч національної команди.

Україна – Казахстан: анонс матчу відбору до ЧС-2022

Нагадаємо, вчора, 30 березня, стало відомо, що не зіграє і Євген Коноплянка, який травмувався та вибув на півтора місяця. Ще раніше Україна втратила Віталія Миколенка (дискваліфікація) та Андрія Ярмоленка через травму.

Україна – Казахстан: заявка команди Шевченка на матч відбору до ЧС-2022:

Голкіпери: Бущан, Пятов, Трубін.

Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Сирота, Тимчик, Михайліченко, Караваєв, Матвієнко.

Півзахисники: Сидорчук, Шапаренко, Маліновський, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко, Шепелєв.

Нападники: Яремчук, Мораєс, Довбик.

Матч Україна – Казахстан стартує сьогодні, 31 березня, о 21:45 на НСК Олімпійський. Після двох турів "синьо-жовті" набрали два очки та посідають третє місце в групі D. Казахи свій єдиний матч програли, зазнавши невдачі у протистоянні з Францією (0:2).

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