Україна – Казахстан: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч відбору до ЧС-2022 – знову без Луніна
Головний тренер збірної України визначився зі списком гравців, які зможуть вийти на поле НСК Олімпійський в поєдинку третього туру відбору на Мундіаль-2022 проти команди Казахстану.
Наставник "синьо-жовтих" у поєдинку Україна – Казахстан розраховує на 23-х футболістів. Серед гравців, які напередодні готувалися до гри, у заявку не потрапили Андрій Лунін, Дмитро Різник та Юхим Конопля. Таким чином, Лунін із Різником не увійшли до списку 23-х на жоден березневий матч національної команди.
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Нагадаємо, вчора, 30 березня, стало відомо, що не зіграє і Євген Коноплянка, який травмувався та вибув на півтора місяця. Ще раніше Україна втратила Віталія Миколенка (дискваліфікація) та Андрія Ярмоленка через травму.
Україна – Казахстан: заявка команди Шевченка на матч відбору до ЧС-2022:
Голкіпери: Бущан, Пятов, Трубін.
Захисники: Соболь, Забарний, Кривцов, Сирота, Тимчик, Михайліченко, Караваєв, Матвієнко.
Півзахисники: Сидорчук, Шапаренко, Маліновський, Марлос, Зубков, Зінченко, Макаренко, Коваленко, Шепелєв.
Нападники: Яремчук, Мораєс, Довбик.
Матч Україна – Казахстан стартує сьогодні, 31 березня, о 21:45 на НСК Олімпійський. Після двох турів "синьо-жовті" набрали два очки та посідають третє місце в групі D. Казахи свій єдиний матч програли, зазнавши невдачі у протистоянні з Францією (0:2).
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