Главный тренер сборной Украины определился со списком игроков, которые смогут выйти на поле НСК Олимпийский в поединке третьего тура отбора на Мундиаль-2022 против команды Казахстана.

Наставник "сине-желтых" в поединке Украина – Казахстан рассчитывает на 23-х футболистов. Среди игроков, которые накануне готовились к игре, в заявку не попали Андрей Лунин, Дмитрий Ризнык и Евим Конопля. Таким образом, Лунин с Ризныком не вошли в список 23-х ни на один мартовский матч национальной команды.

Украина – Казахстан: анонс матча отбора к ЧМ-2022

Напомним, вчера, 30 марта, стало известно, что не сыграет и Евгений Коноплянка, который травмировался и выбыл на полтора месяца. Еще раньше Украина потеряла Виталия Миколенко (дисквалификация) и Андрея Ярмоленко из-за травмы.

Украина – Казахстан: заявка команды Шевченко на матч отбора к ЧМ-2022:

Голкиперы: Бущан, Пятов, Трубин.

Защитники: Соболь, Забарный, Кривцов, Сирота, Тымчик, Михайличенко, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Малиновский, Марлос, Зубков, Зинченко, Макаренко, Коваленко.

Нападающие: Яремчук, Мораес, Довбык.

Матч Украина – Казахстан стартует сегодня, 31 марта, в 21:45 на НСК Олимпийский. После двух туров "сине-желтые" набрали два очка и занимают третье место в группе D. Казахи свой единственный матч проиграли, потерпев неудачу в противостоянии с Францией (0:2).

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