Збірна Казахстану зіштовхнулась із серйозню проблемою перед вильотом до Києва на матч проти України у відборі до ЧС-2022.

Одразу в кількох осіб з розташування збірної Казахстану виявили коронавірус, зокрема у тренера Сергія Калюбіна та адміністратора команди Максима Шауберта, повідомляє телеграм-канал Kozhakhmet_inside_official.

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Головною проблемою для казахів є те, що з хворими контактували інші члени тренерського штабу, персоналу та гравці, тож кількість ізольованих, як і те, хто зможе вирушити до Києва, під великим питанням.

Додамо, що матч Україна – Казахстан запланований на 31 березня, початок о 21:45. Казахи наразі є аутсайдером групи D – у їхньому активі 0 очок після одного проведеного матчу. Україна ж третя із 2 пунктами після двох поєдинків.

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